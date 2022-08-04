Полиция Шри-Ланки арестовала Сталина за организацию восстания

Фото: AP Photo/Eranga Jayawardena

Полиция Шри-Ланки задержала главу национального профсоюза учителей Иосифа Сталина за организацию протестного митинга в мае. Об этом сообщает "Газета.ру".

Полный тезка главы СССР является одним из лидеров весеннего протестного движения на Шри-Ланке, результатом которого стала отставка президента Готабхая Раджапаксы.

Во время задержания Сталин заявил, что право на протест является неотъемлемым демократическим правом. Кроме руководителя национального профсоюза учителей полиция задержала десятки активистов, обвиняемых в повреждении общественного имущества.

14 июля президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса подал в отставку. Он отправил спикеру парламента письмо по электронной почте после приземления в Сингапуре, куда прибыл с Мальдивских островов.

Шри-Ланка испытывает тяжелейший за последние более чем 70 лет экономический кризис. На этом фоне страна уже объявила дефолт по внешнему долгу, а в конце июня запретила продажу топлива частным лицам.