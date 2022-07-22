Новым премьер-министром Шри-Ланки стал Динеш Гунавардена

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Экс-министр внутренних дел, госуправления, провинциальных советов и местного самоуправления Динеш Гунавардена стал новым председателем кабмина Шри-Ланки. Об этом сообщает портал News First.

"Динеш Гунавардена приведен к присяге в качестве нового премьер-министра Шри-Ланки в пятницу в присутствии президента Ранила Викрамасингхе в здании правительственной канцелярии в Коломбо", – говорится в сообщении.

Уточняется, что назначение нового премьера является первым для нового президента.

Викрамасингхе принял присягу президента Шри-Ланки 21 июля. Церемония состоялась в парламентском комплексе. Голосование прошло в среду, 20 июля. За Викрамасингхе отдали голос 134 человека.

До этого президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса подал в отставку. Он отправил спикеру парламента письмо по электронной почте после приземления в Сингапуре, куда прибыл с Мальдивских островов.

Шри-Ланка испытывает тяжелейший за последние более чем 70 лет экономический кризис. На этом фоне страна уже объявила дефолт по внешнему долгу, а в конце июня запретила продажу топлива частным лицам.

