Адольф Гитлер набрал большинство голосов на выборах в Намибии

Фото: elections.na

Названный в честь руководителя Третьего рейха Адольфа Гитлера политик победил на выборах в Намибии, сообщает "Газета.ру".

За мужчину проголосовали 85%. Гитлер набрал 1196 голосов, попав в региональный совет. Его партия получила 57% голосов по всей стране.

Раньше Намибия являлась немецкой колонией. Имя политику выбирал отец, который не знал, кем является Адольф Гитлер.

По словам победителя выборов, в детстве он считал свое имя нормальным и лишь в подростковом возрасте понял, о ком идет речь. Он также шутит, что не собирается завоевывать мир.

В 2018 году 70-летний житель Румынии Адольф Эрнст Штендлер объявил, что является крестным сыном Гитлера. Имя ему досталось от крестного отца.

Штендлер появился на свет в 1941 году в лагере, построенном для этнических немцев около австрийской границы в Хоэншвангау. Гитлер обещал крестить первого родившегося там ребенка, которым и оказался Адольф Штендлер.