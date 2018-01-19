Румынский пенсионер оказался крестником Гитлера

19 января, 11:54
Фото: ТАСС/DPA
70-летний житель Румынии объявил, что является крестным сыном Адольфа Гитлера. Это подтверждают необходимые документы.
Мужчину зовут Адольф Эрнст Штендлер, имя он получил от крестного отца, сообщают "Аргументы недели". Доказать то, что он является крестником Гитлера, Штендлер не мог без немецкого гражданства. При его получении мужчина нашел свидетельство о собственном рождении в архиве, к которому Штендлеру дали доступ. Он также утверждает, что Гитлер держал его на руках при подписании свидетельства.
Родился Штендлер в 1941 году в лагере, построенном для этнических немцев около австрийской границы в Хоэншвангау. Гитлер обещал крестить первого родившегося там ребенка, которым и оказался Адольф Штендлер.
Его родители были немцами, до переселения в Германию они проживали в Румынии. Семья вернулась в страну после окончания Второй мировой войны. Тогда они сожгли все документы о рождении сына, но от матери он узнал о своем крестном отце.
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