Угроза цунами полностью отменена в Японии – метеорологи

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Предупреждение об угрозе цунами на Тихоокеанском побережье Японии, распространенное после землетрясения магнитудой 7,5 на Филиппинах, полностью снято. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на национальное метеорологическое управление.

При этом, несмотря на отмену угрозы цунами, синоптики предупреждают о возможности приливов.

Ранее сообщалось о цунами высотой 40 сантиметров, которое достигло берегов японского острова Хатидзедзима. В других прибрежных районах высота цунами составила 10-20 см. О разрушениях и пострадавших не сообщается.

До этого Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что у берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 7,5. Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии сообщал о толчках магнитудой 6,9, в связи с чем была объявлена угроза цунами.