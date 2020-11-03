Число погибших в результате землетрясения в Турции увеличилось до 98

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Число погибших в результате землетрясения на западе Турции увеличилось до 98 человек. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям Турции.
Ранее сообщалось о 95 погибших.
"Погибли 98 граждан", – сообщили в ведомстве.
Уточняется, что около 147 человек находятся в больницах под наблюдением врачей.
"Из 994 пострадавших граждан 847 выписаны", – отметили в ведомстве.
Поисково-спасательные работы продолжаются на месте пяти разрушенных и сильно поврежденных зданий в Измире.
30 октября на западе Турции зафиксировали мощные подземные толчки магнитудой 6,6. Эпицентр землетрясения находился на глубине 16,5 километра в районе города Сеферихисар провинции Измир.
Из-за землетрясения в Измире оказались разрушены порядка 20 домов. После трагедии Владимир Путин выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.
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