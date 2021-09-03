Белоруссия привлекла вооруженные силы и внутренние войска к охране границ с ЕС

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Белоруссия привлекла к охране границ с Евросоюзом вооруженные силы и внутренние войска, рассказал в интервью РИА Новости заместитель председателя государственного пограничного комитета республики Роман Подлинев.
Он отметил, что систему охраны белорусской государственной границы перестроили для недопущения попадания в страну оружия, наркотиков и нарушителей, которые пытаются пересечь госграницу незаконно.
"В настоящее время к охране границы привлечены дополнительные силы взаимодействующих органов, в том числе вооруженных сил и внутренних войск. Они находятся сейчас на государственной границе Беларуси со странами Евросоюза. <...> Мы в последнее время серьезным образом перестроили систему охраны границы, сконцентрировав усилия именно на выявлении и пресечении внешних угроз для безопасности", – сказал Подлинев.
Он также отметил, что меры по усилению охраны предприняты и на границе с Украиной, но пока, по словам Подлинева, белорусские пограничники справляются собственными силами.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша устроила пограничный конфликт, вывезя на белорусско-польскую границу со своей территории мигрантов из Афганистана.
До этого в государственном пограничном комитете Белоруссии рассказали, что польская сторона начала доставлять к белорусской границе беженцев. Инцидент произошел на участке пограничной заставы Беляны.
В июле премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что Вильнюс намерен возвести на границе с Белоруссией стену, протяженностью 550 километров, а также задействовать армию для ее патрулирования, чтобы остановить поток мигрантов.
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