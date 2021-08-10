Правительство Латвии ввело режим ЧС на границе с Белоруссией

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Правительство Латвии утвердило предложение министра внутренних дел Марии Голубевой ввести режим чрезвычайной ситуации на границе с Белоруссией, сообщает ТАСС.

Такое решение принято из-за наплыва нелегальных мигрантов. Этот режим будет действовать до 10 ноября.

"Усиление охраны границы произойдет незамедлительно", – говорится в сообщении.

Ранее власти Эстонии подготовили три плана действий на случай наплыва нелегальных мигрантов, чтобы избежать кризиса на границе, как в Литве.

В свою очередь, министр внутренних дел страны Кристьян Яан заявил, что самой экстремальной будет ситуация, когда потребуется перекрыть южную границу Эстонии с Латвией.

В начале июля литовские власти объявили экстремальную ситуацию в связи с наплывом мигрантов, позже в республике заявили о росте числа задерживаемых нелегалов. Заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас заявил, что среди нелегально пересекающих белорусско-литовскую границу, есть россияне.