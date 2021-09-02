Власти Польши вводят режим ЧП в регионах на границе с Белоруссией

16:57
Фото: ТАСС/Zuma
Президент Польши Анджей Дуда утвердил решение правительства о введении чрезвычайного положения в регионах на границе с Белоруссией. Об этом сообщил пресс-секретарь польского лидера Блажей Спыхальский.
"Только что президент принял решение выдать распоряжение о введении чрезвычайного положения", – приводит его слова ТАСС.
Как уточняется, режим ЧП вводится на участке польско-белорусской границы и на отдалении трех километров от нее. Так, чрезвычайное положение будет действовать в 115 населенных пунктах в Подляском воеводстве и в 68 пунктах в Люблинском воеводстве на востоке республики.
Режим ЧП означает запрет проведения массовых и увеселительных мероприятий, усиленные дежурства полиции, контроль документов.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша устроила пограничный конфликт, вывезя на белорусско-польскую границу со своей территории мигрантов из Афганистана. Также он рассказал, что мигранты, перешедшие границу Белоруссии, уже двое-трое суток находятся там без воды и еды под открытым небом.
До этого государственный пограничный комитет Белоруссии рассказал, что польская сторона начала доставлять к белорусской границе беженцев. Инцидент произошел на участке пограничной заставы Беляны.
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