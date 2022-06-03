В Сбербанке заявили, что call-центр в Бердянске работал по согласованию с властями Киева

19:21
Фото: РИА Новости
Раскрытый в Бердянске мошеннический call-центр действовал по согласованию с властями Украины. Об этом заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Он добавил, что это означает, что деятельность таких центров на Украине является частью государственной политики.
После обнаружения брошенного call-центра Сбербанк привлекли к восстановлению данных с поврежденных серверов. Кузнецов рассказал, что к настоящему времени удалось воссоздать картину на 10% всех серверов из 111.
"Сегодня мы можем сделать первые выводы, что в этом call-центре работало не менее 300 человек, они располагали базой данных по гражданам России – не менее 20 миллионов человек", – приводит слова Кузнецова ТАСС.
По его словам, персональные данные россиян были получены из сервисов логистики и доставки, которые взламывали через интернет-ресурсы.
Он подчеркнул, что в call-центре был обнаружен и международный след. В частности, его инфраструктура была развернута в Германии и Нидерландах, сервисы учета звонков и безопасная система учета звонков находились в США, IP-телефония – в Эстонии.
Кузнецов рассказал, что большинство DDoS-атак на банк осуществляют с территории Китая, США и стран Европы.
"Во второй половине мая интенсивность DDos-атак снизилась", – уточнил он.
В апреле сообщалось, что Вооруженные силы Украины приступили к созданию call-центров для телефонного терроризма на территории России. Для них набирали сотрудников со знанием русского языка. Причем среди требований к соискателям обозначены мотивированность и желание отомстить России.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Участились случаи мошенничества на фоне антироссийских санкций
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: