В Сбербанке заявили, что call-центр в Бердянске работал по согласованию с властями Киева

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Раскрытый в Бердянске мошеннический call-центр действовал по согласованию с властями Украины. Об этом заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Он добавил, что это означает, что деятельность таких центров на Украине является частью государственной политики.

После обнаружения брошенного call-центра Сбербанк привлекли к восстановлению данных с поврежденных серверов. Кузнецов рассказал, что к настоящему времени удалось воссоздать картину на 10% всех серверов из 111.

"Сегодня мы можем сделать первые выводы, что в этом call-центре работало не менее 300 человек, они располагали базой данных по гражданам России – не менее 20 миллионов человек", – приводит слова Кузнецова ТАСС.

По его словам, персональные данные россиян были получены из сервисов логистики и доставки, которые взламывали через интернет-ресурсы.

Он подчеркнул, что в call-центре был обнаружен и международный след. В частности, его инфраструктура была развернута в Германии и Нидерландах, сервисы учета звонков и безопасная система учета звонков находились в США, IP-телефония – в Эстонии.

Кузнецов рассказал, что большинство DDoS-атак на банк осуществляют с территории Китая, США и стран Европы.

"Во второй половине мая интенсивность DDos-атак снизилась", – уточнил он.

В апреле сообщалось, что Вооруженные силы Украины приступили к созданию call-центров для телефонного терроризма на территории России. Для них набирали сотрудников со знанием русского языка. Причем среди требований к соискателям обозначены мотивированность и желание отомстить России.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

