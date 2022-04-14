ВСУ приступили к созданию call-центров для телефонного терроризма в России – МВД

20:35
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Вооруженные силы Украины приступили к созданию call-центров для телефонного терроризма на территории России. Об этом сообщается на сайте министерства внутренних дел РФ.
"В настоящее время для работы в них (call-центрах. – Прим. ред.) по объявлениям набирают сотрудников со знанием русского языка. Причем среди требований к соискателям обозначены мотивированность и желание отомстить России", – говорится в сообщении ведомства.
Для противостояния угрозам в ведомстве была создана рабочая группа. По информации МВД, с начала спецоперации число ложных сообщений о терактах выросло более чем в три раза, до 2 172. С января по февраль по данным фактам полицейские возбудили 1,2 тысячи уголовных дел.
Ранее в МВД пояснили, что путем распространения подобных сообщений Вооруженные силы Украины хотят нарушить нормальную жизнедеятельность россиян, воспрепятствовать работе госорганов и различных учреждений, а также отвлечь от работы правоохранителей.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Сообщение о минировании в Пресненском суде не подтвердилось
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