Число зараженных коронавирусом в Норвегии превысило 5,2 тысячи человек

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Количество заразившихся коронавирусом COVID-19 в Норвегии превысило 5,2 тысячи человек. При этом 40 инфицированных скончались, сообщает РИА Новости со ссылкой на местный институт общественного здравоохранения.

Согласно точной статистике, сейчас в Норвегии заразились 5 208 человек. Средний возраст жертв инфекции – 84 года: самым молодым погибшим стал 51-летний человек, самым старым – 102-летний.

Уточняется, что по состоянию на сегодняшний день в стране произвели более 100 тысяч тестов. Положительными оказываются порядка 5 процентов.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала эпидемию нового коронавируса пандемией 11 марта. По последним данным, в мире заражено уже более 900 тысяч человек, свыше 45 тысяч скончалось.

18 марта ВОЗ была запущена программа тестов солидарности для обмена данными по различным видам лечения COVID-19 в мире. В частности, к проекту присоединилась и Норвегия.

