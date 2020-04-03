Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

03 апреля, 19:12

Число зараженных коронавирусом в Норвегии превысило 5,2 тысячи человек

за рубежом безопасность общество

Фото: ТАСС/Hakon Mosvold Larsen/EPA

Количество заразившихся коронавирусом COVID-19 в Норвегии превысило 5,2 тысячи человек. При этом 40 инфицированных скончались, сообщает РИА Новости со ссылкой на местный институт общественного здравоохранения.

Согласно точной статистике, сейчас в Норвегии заразились 5 208 человек. Средний возраст жертв инфекции – 84 года: самым молодым погибшим стал 51-летний человек, самым старым – 102-летний.

Уточняется, что по состоянию на сегодняшний день в стране произвели более 100 тысяч тестов. Положительными оказываются порядка 5 процентов.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала эпидемию нового коронавируса пандемией 11 марта. По последним данным, в мире заражено уже более 900 тысяч человек, свыше 45 тысяч скончалось.

18 марта ВОЗ была запущена программа тестов солидарности для обмена данными по различным видам лечения COVID-19 в мире. В частности, к проекту присоединилась и Норвегия.

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать