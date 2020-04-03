Число жертв коронавируса в Великобритании достигло 3605 человек

17:06
Фото: AP Photo/Alberto Pezzali
За последние сутки в Великобритании умерли 684 человека с подтвержденным коронавирусом, еще 4 450 человек заразились, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав страны.
Всего, по данным на утро 3 апреля, в Великобритании проверили 173 784 человека, из них у 38 168 был выявлен коронавирус. Из тех, кто находился в больницах с коронавирусом, умерли 3 605 человек.
Показатели числа заражений и смертности растут четвертый день подряд.
Ранее Google запустил сайт, на котором публикуются отчеты о местоположении пользователей ее сервисов по всему миру во время пандемии коронавируса. Пока что сервис предоставляет статистику по 131 стране, России в их числе нет.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 900 тысяч случаев заражения, более 45 тысяч человек скончались.
В России к настоящему моменту зарегистрировано 4 149 случаев коронавирусной инфекции в 78 регионах РФ. За сутки выздоровели 46 человек. Итого из больниц выписали 281 человека.
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