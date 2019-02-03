Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

03:27

Коалиция нанесла удар по военным в Сирии

за рубежом

03:27

Поделиться в социальных сетях:

Фото: AP/TASS/Gabriel Chaim

Международная коалиция во главе с США нанесла авиаудар по артиллерийской установке сирийской армии.

В результате атаки артустановка была уничтожена. Два человека получили ранения, передает сирийское агентство SANA.

Налет был совершен на район ас-Суккария к западу от города Абу-Кемаль, который расположен на границе с Ираком на западном берегу реки Евфрат.

4 января Совет по правам человека (СПЧ) при главе Чечни сообщил, что при авиаударе коалиции по подконтрольному боевикам "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) району провинции Дейр-эз-Зор погибли женщина и ребенок, оба граждане РФ.

Коалиция проводит военные операции в Сирии без согласия правительства государства. Дамаск неоднократно обращался в ООН с просьбой привлечь Вашингтон к ответственности.

Читайте также

за рубежом

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика