Коалиция нанесла удар по военным в Сирии

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Международная коалиция во главе с США нанесла авиаудар по артиллерийской установке сирийской армии.

В результате атаки артустановка была уничтожена. Два человека получили ранения, передает сирийское агентство SANA.

Налет был совершен на район ас-Суккария к западу от города Абу-Кемаль, который расположен на границе с Ираком на западном берегу реки Евфрат.

4 января Совет по правам человека (СПЧ) при главе Чечни сообщил, что при авиаударе коалиции по подконтрольному боевикам "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) району провинции Дейр-эз-Зор погибли женщина и ребенок, оба граждане РФ.

Коалиция проводит военные операции в Сирии без согласия правительства государства. Дамаск неоднократно обращался в ООН с просьбой привлечь Вашингтон к ответственности.