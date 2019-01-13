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08:34

Боевиков с российским гражданством задержали в Сирии

за рубежом

08:34

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Фото: ТАСС/Zuma

Арабо-курдские отряды "Сирийских демократических сил" заявили о задержании группы боевиков запрещенной в России террористической организации "Исламское государство", среди которых якобы есть двое граждан РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Утверждается, что группу из четырех человек задержали 9 января. В SDF подчеркивают, что боевики были дислоцированы с целью осуществить теракты в городе Ракка. Там же они организовали террористические ячейки. Террористы спланировали несколько терактов, уже совершенных в Ракке и ее предместьях.

SDF с сентября ведут операцию против боевиков в последнем форпосте террористов в районе города Хаджин. Коалиция регулярно наносит авиаудары по городу Хаджин и близлежащим деревням в провинции Дейр-эз-Зор под предлогом помощи отрядам SDF.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты Америки направили к берегам Сирии корабли для вывода войск. Корабли возглавляет десантный корабль ВМС США Kearsarge.

за рубежом

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