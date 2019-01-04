При авиаударе в Сирии погибли граждане России

Женщина и ребенок, оба граждане РФ, погибли при авиаударе международной коалиции по подконтрольному боевикам "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) району провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Совет по правам человека (СПЧ) при главе Чечни. Это произошло в результате попадания ракеты в дом в этом районе.

Как стало известно, у погибшей жительницы Надтеречного района Чечни, 35-летней Хавы Ахъядовы, в живых остались 5 дочерей от полутора месяцев до 12 лет, которых временно приютила курдская семья. Также сообщается, что погиб четырехлетний Халид из Дагестана.

"Мать ребенка получила тяжелое ранение в область таза и не может передвигаться, второй сын, Умар, выжил и находится с ней", – уточняется в сообщении.

Также известно, что еще около 15 женщин рассказали, что их дочери вышли на связь из обстреливаемого района и просят о помощи. Почти у всех из них на руках малолетние дети. Кроме россиянок, там находятся сейчас сотни других женщин из разных стран.

"Эти женщины, по сути, оказались заложницами террористов. Они их не выпустили. Теперь они находятся в окружении, гибнут под бомбами и молят родных о помощи. Мы ежедневно получаем от них аудиосообщения соответствующего содержания", – рассказала агентству Хеда Саратова – член СПЧ при главе Чечни, входящая в рабочую группу по возвращению российских женщин и детей из зоны ближневосточного конфликта.

В ночь на 4 января сообщалось, что военнослужащие США начали процесс вывода войск из Сирии. В конце декабря россиянина, который воевал в Сирии на стороне боевиков, экстрадировали из Молдавии.