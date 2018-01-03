Трамп заявил, что его ядерная кнопка мощнее и больше кнопки Ким Чен Ына

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Президент США Дональд Трамп заявил, что его ядерная кнопка гораздо больше и мощнее, чем у лидера КНДР Ким Чен Ына.

Трамп попросил, чтобы кто-нибудь "из его истощенного и голодающего режима" рассказал руководителю КНДР, что у американского лидера тоже есть ядерная кнопка. "Но она гораздо больше и гораздо более мощная, чем его, и моя кнопка работает", – подчеркнул президент Штатов в своем микроблоге в Twitter.

Во время новогоднего обращения к гражданам государства Ким Чен Ын предупредил, что держит ядерную кнопку наготове. Кнопка находится на его рабочем столе, и лидер страны может нажать ее, если США будут угрожать КНДР.

Военный эксперт Виктор Литовкин рассказал, что КНДР считает наличие ядерного оружия единственным способом выжить и сохранить суверенитет. Литовкин также напомнил, что в адрес КНДР раздается немало угроз. При этом в действительности страну никто не трогает, поскольку страх получить возмездие превышает агрессивные планы.