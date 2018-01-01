Военный эксперт прокомментировал заявление Ким Чен Ына о "ядерной кнопке"

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Военный эксперт Виктор Литовкин прокомментировал заявление главы Северной Кореи Ким Чен Ына о том, что "ядерная кнопка" находится на его рабочем столе.

"Так Ким Чен Ын подчеркнул, что именно он, как Верховный главнокомандующий и лидер Северной Кореи, принимает решения о применении ядерного оружия. Конечно, в первую очередь это заявление направлено к Соединенным Штатам", – цитирует эксперта RT. По словам Литовкина, КНДР считает, что выжить и сохранить суверенитет в мире можно только при наличии ядерного оружия. Он напомнил о Садаме Хусейне и Муммаре Каддафи, которые не обладали таким преимуществом.

Литовкин также отметил, что в адрес КНДР раздается немало угроз. При этом реально страну никто не трогает, так как страх получить возмездие превышает агрессивные планы.

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын завил во время новогоднего обращения к народу о том, что на его столе появилась ядерная кнопка. Он также отметил, что в случае запуска снарядов, они долетят до любой точки США.