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Военные США подорвали МБР Minuteman III в воздухе из-за аномалии на испытаниях
Фото: ТАСС/Zuma/Airman 1st Class Hanah Abercrombie
Испытания американской межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, запущенной в среду с базы Ванденберг в Калифорнии, окончились неудачей. Об этом сообщает Командование глобального удара США.
"Невооруженная МБР Minuteman III была уничтожена над Тихим океаном 1 ноября в 00:06 по Тихоокеанскому времени США из-за аномалии, возникшей во время испытательного запуска с базы Космических сил Ванденберг в Калифорнии", – указано в сообщении.
Военные отметили, что аномалии могут возникать из-за многих факторов, как связанных с самой операционной платформой, так и с испытательным оборудованием. Для выявления причины неудачи будет проведен тщательный анализ.
Испытательный пуск МБР Minuteman III должен был подтвердить боеготовность оружия ядерного сдерживания США. Вашингтон официально уведомлял о проведении испытаний Москву.
Ранее издание Noozhawk сообщило, что испытание американской межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III было неуспешным. Наблюдатели, живущие вблизи базы, заметили странное изменение траектории полета ракеты после запуска, а Командование глобального удара США долгое время после пуска сохраняло молчание.
До этого стало известно, что США провели подземные испытания на полигоне в Неваде, где раньше испытывалось ядерное оружие. Эксперимент был проведен для снижения глобальных ядерных угроз "в целях США по нераспространению ядерного оружия".
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