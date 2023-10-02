Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Таджикистане

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Землетрясение мощностью 5,3 балла произошло в Таджикистане. Об этом свидетельствуют данные портала EMSC.

Эксперты уточнили, что эпицентр находился в 44 километрах к юго-востоку от Каракенджа, где проживают 2,8 тысячи граждан. Очаг обнаружили на глубине 15 километров.

По предварительным данным, никто не пострадал в результате подземных толчков.

В ночь на 1 октября сейсмические станции Казахстана зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2 на территории Киргизии.

Эпицентр подземных толчков располагался в 122 километрах от Алматы. Жители города могли ощутить землетрясение силой 2–3 балла, уточнили сейсмологи. Обошлось без разрушений и пострадавших.

До этого землетрясение произошло у побережья Курильских островов. Его магнитуда составила 5,7 балла.



Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировали в шести километрах от Тбилиси