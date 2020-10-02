Русские американцы попросили убрать в Нью-Йорке дискриминирующий их баннер

Фото: facebook.com/Manhattan Mini Storage

Конгресс русских американцев обратился к компании в Нью-Йорке с просьбой убрать провокационный баннер, содержащий дискриминацию русскоязычных жителей США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу организации Наталью Сабельник.

Речь идет о баннере, который висит на здании компании Manhattan Mini Storage. Лозунг на нем гласит: "Голосуй, потому что уроки русского языка дорогие". По мнению Сабельник, авторы подразумевали якобы имевшее место вмешательство властей России в американские выборы. Она добавила, что в этом есть этническая дискриминация, которая касается русскоязычных жителей США.

"Я не ожидаю, что компания сразу ответит на нашу просьбу. Уверена, что сначала они проконсультируются со своим адвокатом", – добавила Сабельник.

Ранее спикер палаты представителей конгресса США демократ Нэнси Пелоси заявила, что только РФ активно вмешивается в выборы президента США. По ее словам, Москва предпринимает "комплекс мер по подрыву" выборов и "обеспечению того результата, который Кремль считает наилучшим для своих интересов".