У берегов Калифорнии затонуло загоревшееся судно

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Судно Conception, на борту которого произошел пожар, затонуло вблизи острова Санта-Крус в США.

"Судно, на борту которого находились 39 человек, находилось в 20 метрах от берега. Мы все еще продолжаем обследование береговой линии в поисках тех, кто мог спастись с судна вплавь", – цитирует РИА Новости представителя Береговой охраны США капитана Монику Рочестер.

Инцидент произошел у острова Санта-Крус в ночь на 2 сентября. Всего на борту 75-футового судна находились 39 человек, пятерым удалось спастись. Тела погибших пока не найдены, официально они считаются пропавшими без вести. Пяти членам экипажа удалось спастись.

По словам спасателей, основная часть пассажиров находилась находилась в подпалубных помещениях. Пятеро членов экипажа находились на верхней палубе.

Причины пожара пока неизвестны. Судно использовалось для погружений дайверов и для морской рыбалки.

Представитель береговой службы Эрон Бемис заявил телеканалу CNN, что на судно пока нельзя проникнуть из-за открытого огня. "Он угасает и снова разгорается, возможно, из-за количества топлива на борту. Мы пока не можем пробить корпус и посмотреть, есть ли выжившие", – приводятся его слова на сайте телеканала.

Также отмечается, что загоревшееся судно базируется в гавани Санта-Барбары. Conception вышло в трехдневный круиз и должно было вернуться 2 сентября.

