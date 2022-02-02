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В мире

06:47

Жители Канады высмеяли министра обороны страны после угроз в адрес России

за рубежом

Фото: depositphotos/selensergen

Жители Канады высмеяли угрозу министра обороны страны Аниты Ананд ввести санкции против России из-за Украины. Материал с ее заявлениями опубликовал телеканал CBC.

В комментариях к статье один из пользователей задал вопрос, почему Ананд поехала в Киев, если Россия якобы собирается напасть на Украину. По его мнению, канадский министр обороны в таком случае должна прятаться вместе со сменившим место резиденции из-за протестов премьер-министром Джастином Трюдо.

"Проблема этих так называемых лидеров в том, что они не в силах решить домашних проблем, а Украина для них – всего лишь костыль для падающего рейтинга", – написал пользователь Peter James Chin, слова которого приводит ИноСМИ.

"Как только канадцы сами обретут свободу, мы поделимся ею с Украиной", – написал William T Fowler.

"А наши прославленные картофельные пушки Ананд не забыла?" – пошутил Benjamin Picard.

Другой пользователь сыронизировал, что накануне телеканал CBC показал репортаж, в котором утверждалось, что Москва якобы специально раздувает протесты дальнобойщиков, поскольку Канада заняла сторону Украины.

"Так и сказали, ага", – отметил читатель.

Ранее телеканал Global News со ссылкой на источники сообщил, что Канада перебросила отряд спецназа на Украину на фоне роста напряженности между Россией и НАТО.

Отмечалось, такие меры должны сдержать российскую агрессию на Украине и определить способы оказания помощи правительству этой страны. Кроме того, подразделениям поставили задачу по разработке плана эвакуации для сотрудников диппредставительств Канады в случае полномасштабного вторжения России на Украину.

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