Жители Канады высмеяли министра обороны страны после угроз в адрес России

06:47
Фото: depositphotos/selensergen
Жители Канады высмеяли угрозу министра обороны страны Аниты Ананд ввести санкции против России из-за Украины. Материал с ее заявлениями опубликовал телеканал CBC.
В комментариях к статье один из пользователей задал вопрос, почему Ананд поехала в Киев, если Россия якобы собирается напасть на Украину. По его мнению, канадский министр обороны в таком случае должна прятаться вместе со сменившим место резиденции из-за протестов премьер-министром Джастином Трюдо.
"Проблема этих так называемых лидеров в том, что они не в силах решить домашних проблем, а Украина для них – всего лишь костыль для падающего рейтинга", – написал пользователь Peter James Chin, слова которого приводит ИноСМИ.
"Как только канадцы сами обретут свободу, мы поделимся ею с Украиной", – написал William T Fowler.
"А наши прославленные картофельные пушки Ананд не забыла?" – пошутил Benjamin Picard.
Другой пользователь сыронизировал, что накануне телеканал CBC показал репортаж, в котором утверждалось, что Москва якобы специально раздувает протесты дальнобойщиков, поскольку Канада заняла сторону Украины.
"Так и сказали, ага", – отметил читатель.
Ранее телеканал Global News со ссылкой на источники сообщил, что Канада перебросила отряд спецназа на Украину на фоне роста напряженности между Россией и НАТО.
Отмечалось, такие меры должны сдержать российскую агрессию на Украине и определить способы оказания помощи правительству этой страны. Кроме того, подразделениям поставили задачу по разработке плана эвакуации для сотрудников диппредставительств Канады в случае полномасштабного вторжения России на Украину.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: