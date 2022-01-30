Премьер Канады сменил место резиденции на фоне протестов в стране – СМИ

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо вместе с семьей изменил место официальной резиденции на фоне происходящих в стране протестов. Об этом информирует телеканал CBC News, ссылаясь на источники.

Смена места резиденции премьер-министра обусловлена соображениями безопасности.

"Трюдо и его семья переехали из своего дома в неназванное место в столице страны", – утверждает телеканал.

Ранее тысячи протестующих пришли к Парламентскому холму в Оттаве, чтобы добиться отмены обязательной вакцинации и других ограничений из-за коронавируса.

По данным телеканала, в ближайшие часы в центре города соберется еще большее число протестующих. При этом организаторы митингов просят толпу выступать мирно.

До этого в Киеве протестующие предприниматели попытались проникнуть в здание Верховной рады. Позднее все переросло в потасовку с полицейскими.