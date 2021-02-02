В Мьянме девушка станцевала на фоне военного переворота

Видео: YouTube.com/PRN Video Channel

В Мьянме преподаватель физкультуры снимала на видео свою фитнес-тренировку, пока на заднем плане следовал военный конвой. Автомобили ехали в сторону парламента, сообщает издание The Star

В течение трех минут девушка по имени Кхинг Хнин Вай выполняла энергичные упражнения. В момент тренировки в кадре можно было увидеть военную колонну, при этом сама учительница не заметила ее, так как стояла спиной к дороге.

Как заявила Вай, она занимается в этом месте ежедневно почти год. В будущем молодая девушка хочет поучаствовать в танцевальном конкурсе.

Ранее военные в Мьянме задержали президента Вин Мьин и главу МИД республики Аун Сан Су Чжи. Свои действия они объяснили тем, что на прошедших выборах произошли махинации.

На данный момент в Мьянме находятся 70 россиян.