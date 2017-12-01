Еврокомиссия отказала Киеву в транше финансовой помощи

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Европейская комиссия не может перечислить Украине третий транш в размере 600 миллионов евро. В настоящее время Киев не выполнил четыре обязательства, передает "Газета.ru" со ссылкой на пресс-релиз комиссии.

"На этом фоне Комиссия не может выплатить последний транш текущей программы. Мы призываем Украину сохранить импульс реформ во многих областях, которые успешно продвинулись вперед", – отметили в Еврокомиссии.

Постоянный представитель МВФ на Украине Йоста Люнгман сообщил, что Киеву были выдвинуты четыре условия для получения следующей финансовой помощи.

Ранее президент Украины Петр Порошенко пообещал в ближайшее время провести референдумы о вступлении страны в НАТО и Евросоюз. По словам главы государства, Украина твердо держит курс на евроатлантическую интеграцию.