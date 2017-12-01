Порошенко пообещал провести референдум о вступлении Украины в НАТО и ЕС

Фото: ТАСС/Николай Лазаренко/пресс-служба Украины

Президент Украины Петр Порошенко пообещал в ближайшее время провести референдумы о вступлении страны в НАТО и Евросоюз. По его словам, для страны уже прошло худшее.

"Мы твердо держим курс на евроатлантическую интеграцию, и даже не сомневайтесь, что в обозримом будущем в Украине пройдут референдумы о вступлении в НАТО и членстве в Европейском союзе", – цитирует главу государства РИА Новости.

Это не первое заявление президента Украины о скором вступлении страны в НАТО. Верховная рада считает, что событие должно стать одной из целей внешней политики.

В Североатлантическом альянсе без энтузиазма смотрят на возможность присоединения Украины. По мнению НАТО, страна еще не готова к такому партнерству.

Евросоюз и вовсе находит нереалистичным сценарий вступления Украины в его состав в ближайшие годы. Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер прямо заявлял, что Украина не имеет никакого отношения ни к Евросоюзу, ни к НАТО.