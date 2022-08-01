Трамп похоронил первую жену на территории собственного гольф-клуба

01 августа, 21:37
Фото: AP Photo/Julia Nikhinson
Профессор социологии Брук Харрингтон заявила, что экс-президент США Дональд Трамп сильно сэкономил на похоронах своей первой жены. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".
Как отметила эксперт, Ивану Трамп, скончавшуюся в результате несчастного случая 14 июля, похоронили на территории принадлежащего Дональду Трампу гольф-клуба в Нью-Джерси.
"Итак, я проверила налоговый кодекс штата Нью-Джерси, и, друзья, это тройное уклонение от уплаты налогов. Имущество, подоходный налог и налог с продаж – все исключено", – сказала Харрингтон.
Ранее стало известно, что Трамп пришел на похороны бывшей супруги Иваны с женой Меленьей и их общим сыном Бэрроном. Прощание состоялось в среду, 20 июля, в Нью-Йорке. На церемонию также пришли дети Дональда и Иваны: Дональд-младший, Иванка и Эрик.
Экс-супруга Трампа Ивана погибла в результате несчастного случая. Женщина оступилась с лестницы, что вызвало травмы, несовместимые с жизнью. Она умерла в возрасте 74 лет. Тело Иваны обнаружили около 12:40 15 июля и вызвали полицию.
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