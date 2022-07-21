Трамп посетил похороны экс-супруги Иваны с женой Меланьей

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Бывший президент США Дональд Трамп пришел на похороны экс-супруги Иваны с женой Меленьей и их общим сыном Бэрроном. Об этом сообщили в The Guardian.

Прощание состоялось в среду, 20 июля, в Нью-Йорке. На церемонию также пришли дети Дональда и Иваны: Дональд-младший, Иванка и Эрик.

Ранее стало известно, что экс-супруга Трампа Ивана погибла в результате несчастного случая. Женщина оступилась с лестницы, что вызвало травмы, несовместимые с жизнью. Она умерла в возрасте 74 лет. Тело Иваны обнаружили около 12:40 15 июля и вызвали полицию.

Трамп выразился о бывшей жене как о "замечательной, красивой и удивительной женщине, которая прожила прекрасную и вдохновляющую жизнь". Супруги состояли в браке с 1977 по 1992 год.