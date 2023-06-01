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17:05

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В Пакистане арестовали президента партии ДЗС Чоудри Первеза Элахи – СМИ

Фото: ТАСС/AP

Сотрудники отдела по борьбе с коррупцией арестовали президента оппозиционной пакистанской партии "Движение за справедливость" (ДЗС) Чоудри Первеза Элахи. Об этом сообщает телеканал Geo TV.

Политика взяли под арест в пакистанском городе Лахоре. Действие произошло около дома Элахи.

Неделей ранее суд отменил временный залог для политика из-за его неявки на слушания. Сообщалось, что причиной тому стали проблемы Элахи со здоровьем.

До этого пакистанский суд арестовал лидера партии ДЗС, бывшего премьер-министра страны Имрана Хана. Ему вменяют нецелевое расходование средств фонда "Аль-Кадир траст" и незаконную продажу подарков от иностранных лидеров на сумму 630 тысяч долларов.

После этого в стране начались протесты. Позже Верховный суд Пакистана признал арест политика незаконным, а на следующий день его освободили из-под стражи.

Полиция не смогла арестовать экс-премьера Пакистана за продажу ценностей из госхранилища

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