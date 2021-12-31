РФ и Белоруссия будут развивать военное сотрудничество из-за поведения Запада – Лавров

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Россия и Белоруссия планируют развивать военное сотрудничество из-за неготовности Запада идти на уступки. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью ТАСС.

Он отметил, что внешнеполитические ведомства всегда стараются найти возможности для урегулирования любых вопрос дипломатическим путем.

"Тем не менее в связи с неготовностью Запада искать компромиссные решения программа [согласованных действий во внешней политике. – Прим.ред.] содержит положения, касающиеся координации взаимодействия по военно-политическим аспектам, а также развитию военного сотрудничества", – подчеркнул Лавров.

По словам министра, в этом вопросе хорошей помощью станет обновленная Военная доктрина Союзного государства. Лавров считает, что документ полностью учитывает произошедшие за последние годы изменения обстановки в Восточной Европе.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко и глава РФ Владимир Путин подписали декрет Союзного государства на онлайн-заседании Высшего госсовета Союзного государства. Документ утвердил 28 интеграционных программ, которые были согласованы еще в сентябре.

Первый заместитель начальника генштаба Вооруженных сил Белоруссии Игорь Король тогда заявил, что Военная доктрина Минска и Москвы в рамках Союзного государства не предполагает развязывания войны с другими странами. В Минске считают усиление военного контингента у границ с Белоруссией провокацией. По мнению Короля, белорусская сторона не будет поддаваться на нее.

