Путин назвал безобразием случай с изъятием детей из-за неработающей печки

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Владимир Путин на встрече с уполномоченной по правам ребенка Марией Львовой-Беловой назвал безобразием случай в Красноярском крае, где у матери забрали детей из-за неработающей печки. Об этом сообщает РИА Новости.

Детский омбудсмен рассказала Путину, что у жительницы села забрали троих детей. На протяжении четырех месяцев они проживали в учреждении. После вмешательства Львовой-Беловой детей матери вернули.

"Это же не шутки, это безобразие. <...> Учреждения должны были обратиться в местные органы власти, и те должны были отреагировать, а не детей забирать", – прокомментировал президент.

В ответ на это омбудсмен заявила, что договорилась с руководством Красноярского края об изменении системы.

На встрече с Львовой-Беловой Путин также обещал выпустить поручение по инспекции органов опеки в РФ. Об этом его попросила детский омбудсмен. По итогам проверки она гарантировала подготовку доклада.

