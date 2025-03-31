Песков заявил об отсутствии цитат Трампа о якобы его злости на Путина

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об отсутствии в СМИ цитат президента США Дональда Трампа о его злости на Владимира Путина.

Так он прокомментировал публикации о том, что Трамп якобы разозлился на российского коллегу из-за его слов об украинском лидере Владимире Зеленском. В ходе поездки в Мурманск Путин назвал украинские власти нелегитимными. Он уточнил, что конституция Украины так устроена, что все управление назначается президентом, в том числе региональные органы власти. Таким образом, если Зеленский нелегитимен, то и "все остальные – тоже", подчеркивал российский лидер.

"Часть упомянутых высказываний (Трампа. – Прим. ред.) была дана в пересказе, это не были закавыченные цитаты", – пояснил Песков.

При этом Путин остается открыт к контактам с Трампом, при необходимости их разговор может быть оперативно согласован, отметил представитель Кремля. По его словам, для выправления отношений Москвы и Вашингтона, которые достигли низшей точки, еще нужно будет применять значительные усилия.

Вместе с тем РФ и США работают над реализацией некоторых идей по украинскому урегулированию, добавил политик.

"Работа ведется, пока какой-то конкретики, о которой мы могли бы и должны были вам сообщить, нет. Это процесс, растянутый по времени, связанный со сложностью субстанции", – сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев указывал на начало переговоров между Москвой и Вашингтоном о редкоземельных металлах. С его слов, некоторые американские компании уже заинтересовались проектами по их добыче.

Однако российская сторона не подписывала никакие документы с США по этому вопросу, уточнял Песков. Он напомнил, что в отношении России действуют санкции.