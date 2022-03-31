Песков сообщил, что в АП не будут отмечать День смеха

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, планируют ли в администрации президента отмечать День смеха. Об этом сообщает Life.ru.
"Сейчас не время для шуток", – заявил журналистам представитель Кремля.
В марте 2021 года Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин часто подшучивает над своим пресс-секретарем, причем не только 1 апреля. При этом шутить в администрации президента принято "по-человечески", добавил он.
Доцент кафедры психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии ФНМО медицинского института РУДН Игорь Салынцев рассказал Москве 24, когда шутки могут быть неуместными.
По словам эксперта, в случае если объект розыгрыша находится в подавленном настроении, он может быть сильно расстроен шутками. Тревожно-мнительные люди могут столкнуться с более серьезными последствиями, вплоть до невротических реакций.
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