Мишустин поручил обеспечить учреждения ФСИН средствами индивидуальной защиты

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минпромторгу, Минздраву, ФМБА и Роспотребнадзору обеспечить учреждения ФСИН средствами индивидуальной защиты, тест-системами и медицинским оборудованием для борьбы с распространением коронавируса, говорится на сайте кабмина.

Также премьер поручил утвердить двухнедельный график поставок медицинских масок в организации здравоохранения.

Кроме того, глава кабмина поручил Сергею Собянину обеспечить контроль за соблюдением гражданами режима карантина в столице с помощью операторов мобильной связи и сервисов портала мэра и правительства Москвы.

Минкомсвязи, МВД, Минздраву и Роспотребнадзору поручено обеспечить с 3 апреля информирование граждан через смс-сервисы и ЕПГУ о случаях нарушения ими условий карантина.

29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу из-за ситуации с распространением COVID-19. В частности, мэр распорядился о соблюдении самоизоляции горожанами всех возрастов. Также москвичей обязали соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

По данным ВОЗ, в мире заражено уже более 697 тысяч человек, свыше 33 тысяч скончалось. В России зафиксировано 2337 заболевших в 73 регионах. За сутки выздоровели 55 человек, в том числе 42 в Москве. За весь период выписан 121 человек.

