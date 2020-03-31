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Общество

14:25

Мишустин поручил утвердить двухнедельный график поставок масок медучреждениям

власть медицина общество

Фото: ТАСС/Zuma

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил до 1 апреля утвердить двухнедельный график поставок медицинских масок в организации здравоохранения. Соответсвующее распоряжение опубликовано на сайте Кабмина.

Такое поручение дано Минпромторгу, Минздраву, ФМБА и Роспотребнадзору. Они должны утвердить график поставок с учетом оценки рисков распространения новой коронавирусной инфекции.

Кроме того, Минпромторгу, Минюсту и Минфину поручено обеспечить учреждения ФСИН РФ необходимыми средствами индивидуальной защиты, тест-системами и медицинским оборудованием для борьбы с коронавирусом.

29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу из-за ситуации с распространением COVID-19. В частности, мэр распорядился о соблюдении самоизоляции горожанами всех возрастов. Также москвичей обязали соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

По данным ВОЗ, в мире заражено уже более 697 тысяч человек, свыше 33 тысяч скончалось. В России зафиксировано 2337 заболевших в 73 регионах. За сутки выздоровели 55 человек, в том числе 42 в Москве. За весь период выписан 121 человек.

Москвичей призвали соблюдать дистанцию при общении из-за коронавируса

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