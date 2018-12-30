Путин не поздравил с Новым годом лидеров Грузии и Украины

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Владимир Путин поздравил мировых лидеров с Новым годом и Рождеством. Среди них не оказалось руководства Грузии и Украины Саломе Зурабишвили и Петра Порошенко. Полный список опубликован на сайте Кремля.

Послания направлены президентам Абхазии Раулю Хаджимбе и Азербайджана Ильхаму Алиеву. Президенту Армении Армену Саркисяну и главе правительства республики Николу Пашиняну. Наилучшие пожелания посланы главам Казахстана Нурсултану Назарбаеву и Киргизии Соорон-баю Жээнбекову, президентам Республики Молдова, Таджикистана,Туркменистана, Узбекистана и Южной Осетии.

Поздравления от Владимира Путина также получили главы государств Европы, Америки, Азии, Африки. Телеграмму получил белорусский лидер Александр Лукашенко. Всего президент РФ поздравил руководство почти 40 стран.

Ранее глава государства рассказал, что у него нет планов на Новый год. Он пояснил, что останется в Москве, хочет поиграть в хоккей и покататься на лыжах.

Путин и Лукашенко уже поздравляли друг друга на встрече в Кремле. Белорусский лидер подарил президенту России на праздники четыре мешка картошки и белорусское сало.