Путин рассказал о планах на новогодние праздники

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Владимир Путин рассказал, что у него нет определенных планов на Новый год и январские праздники. Он рассказал, что будет находиться в Москве, хочет поиграть в хоккей и покататься на лыжах.

"Да никаких особо планов нет, буду здесь, в Москве, а потом посмотрим. Может, в хоккей поиграю, на лыжах покатаюсь, там видно будет", – сказал президент РФ в интервью телеканалу "Россия 24".

Ранее сообщалось, что глава государства принял участие в товарищеском хоккейном матче "Ночной лиги" на катке на Красной площади. В составах команд, в частности, играют также министр обороны Сергей Шойгу, ветераны хоккея Алексей Касатонов, Павел Буре и Вячеслав Фетисов.

Также Путин провел встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Лидеры двух стран в ходе встречи поздравили друг друга с наступающими новогодними праздниками. Путин отметил, что предпраздничные встречи политиков могут стать традицией.