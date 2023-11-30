30 ноября, 12:33Общество
В Кремле заявили, что не следят за процессом о признании движения ЛГБТ экстремистским
Фото: depositphotos/JanPietruszka
Кремль не следит за судебным процессом о признании ЛГБТ экстремистским движением, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на просьбу представителей СМИ дать комментарий.
"Не следим, комментариев нет", – ответил он.
Ранее Минюст РФ направил в Верховный суд иск о признании международного общественного движения ЛГБТ экстремистским и запрете его деятельности на территории России. Из заявления следует, что заседание запланировано на 30 ноября в зале Верховного суда России.
При этом Владимир Путин на Форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге заявил, что представители ЛГБТ тоже являются частью общества. По словам президента РФ, они также имеют право выигрывать в культурных конкурсах, выступать и занимать первые места. Однако при этом важно, чтобы среди победителей были не только представители ЛГБТ, подчеркнул он.
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