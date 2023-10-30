В Кремле заявили, что события в Махачкале отчасти спровоцированы извне

Фото: ТАСС/Рамазан Рашидов

События в аэропорту Махачкалы во многом стали результатом вмешательства извне, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, они связаны в том числе с внешним информационным воздействием.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что беспорядками в аэропорту Махачкалы "оперировали" с территории Украины. При этом он отметил, что поддержку участникам беспорядков, скорее всего, оказывали и те, кому социально-экономические преобразования в Дагестане не выгодны.

Он добавил, что после акций протеста в аэропорту возбуждены уголовные дела. Меликов подчеркнул, что многие факты правонарушений были зафиксированы камерами видео- и фотонаблюдения, поэтому от ответственности никто не уйдет.

Вечером 29 октября в аэропорту Махачкалы начались беспорядки после того, как в авиагавани приземлился регулярный рейс из Израиля. В международный терминал аэропорта ворвалась толпа в поисках пассажиров рейса из Тель-Авива. Отмечалось, что она скандировала антиизраильские лозунги.

В Росавиации приняли решение закрыть аэропорт на прилет и вылет самолетов. По факту беспорядков было возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы зафиксировали более 150 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы, 60 из них задержаны.

По данным Минздрава республики, в результате беспорядков пострадали 22 человека, 4 из которых госпитализировали. При этом раненые есть как среди полицейских, так и среди гражданских лиц.