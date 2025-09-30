Путин обратился к россиянам в День воссоединения новых регионов с РФ

Фото: ТАСС/Александр Казаков

Россия решит все задачи по развитию Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Об этом заявил Владимир Путин в своем видеообращении по случаю Дня воссоединения новых регионов с РФ.

Президент указал, что России предстоит еще большая работа, но все поставленные задачи будут выполнены. Путин добавил, что необходимо не только восстанавливать разрушенное в ходе боев, но и приводить в порядок инфраструктуру, которой десятилетиями никто не занимался. Для этого в стране была развернута масштабная программа социально-экономического развития, в которую включились все регионы.

Также глава государства подчеркнул, что благодаря российским военнослужащим безопасность страны будет надежно обеспечена, а на землю Донбасса и Новороссии вновь вернется прочный мир.

Ранее президент на встрече с избранными на сентябрьских выборах главами регионов заявил, что масштаб стоящих перед Россией задач и те вызовы, на которые отвечает страна, предъявляют новые и более высокие требования к системе управления и к власти.

Он отметил, что ключевой задачей является дальнейшее укрепление суверенитета и безопасности государства. Также большое значение имеет то, что регионы страны делают для обеспечения оборонно-промышленного комплекса.