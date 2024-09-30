Песков переадресовал в Минобороны РФ вопрос о возможной отправке срочников в Курск

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Вопрос о возможной отправке срочников в рамках осеннего призыва в приграничные регионы, включая Курскую область, нужно задавать напрямую Минобороны РФ, а не Кремлю. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это же тема Минобороны", – сказал официальный представитель Кремля.

При этом замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ Владимир Цимлянский заявлял, что призывников, попавших на службу этой осенью, не будут привлекать к участию в СВО.

Вице-адмирал отмечал, что примерно треть призывников попадет в учебные соединения и воинские части. Там они будут изучать современную военную технику. После окончания обучения и получения военно-учетной специальности их направят в войска.

Кроме того, призывники, которые в ходе осенней призывной кампании будут не согласны с решениями комиссий, смогут обжаловать их в досудебном порядке, в том числе онлайн через портал "Госуслуги".

