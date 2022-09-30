Песков оценил возможность визита Путина в новые регионы РФ

Фото: скриншот телеканала Москва 24

В настоящее время у Владимира Путина нет планов посетить новые регионы России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока нет, пока много работы предстоит, но со временем наверняка это произойдет", – приводит РИА Новости его слова.

Официальный представитель Кремля уточнил, что в будущем будет решен вопрос административной организации новых территорий РФ. Подписанные документы предусматривают вхождение в состав России четырех субъектов.

С 23 по 27 сентября в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу присоединения к России.

В ДНР за вхождение в состав РФ проголосовали 99,23% граждан, в ЛНР – 98,42%, в Запорожской области – 93,11%, в Херсонской области – 87,05%.

30 сентября в Кремле состоялось подписание договоров о принятии Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации.

Торжественную церемонию, которая прошла в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, открыло выступление Владимира Путина. Президент отметил, что жители Донбасса, Херсона и Запорожья сделали однозначный выбор.



Владимир Путин выступил на церемонии принятия в состав России четырех новых регионов

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