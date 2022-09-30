Западу удалось добраться до богатств России в конце XX века – Путин

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Запад относился к России как к колонии, добравшись до ее богатств в конце XX века. Об этом заявил Владимир Путин в ходе выступления в Кремле.

Российский лидер обратил внимание на то, что в этот период из страны были выкачены триллионы долларов.

"До богатств России Запад сумел дорваться, все-таки сумел дорваться в конце XX века, когда государство было разрушено. Тогда нас называли друзьями и партнерами, а на самом деле относились как к колонии", – напомнил Путин.

Выступление Владимира Путина по случаю подписания договоров о принятии в состав России новых субъектов прошло в Георгиевском зале Кремля. После выступления главы государства состоялась церемония подписания документов. В ней приняли участие глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава Запорожской области Евгений Балицкий, глава Херсонской области Владимир Сальдо.

Референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли с 23 по 27 сентября. По итогам голосования большинство жителей этих регионов высказались за вхождение в состав РФ.



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