ЦИК признала неудовлетворительной работу избиркома Санкт-Петербурга

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
ЦИК РФ признала неудовлетворительной работу избиркома Санкт-Петербурга, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Эллу Памфилову.
"Признать работу санкт-петербургской избирательной комиссии неудовлетворительной", – сообщила Памфилова.
В связи с этим главе городского избиркома Виктору Миненко было выражено недоверие.
13 сентября в России прошел Единый день голосования. Выборы разного уровня состоялись в 83 регионах. В Санкт-Петербурге голосование не проводилось. По итогам выборов будет замещено более 78 тысяч мандатов.
В Москве в этот день состоялись муниципальные выборы в районах Марьино и Бабушкинском. По итогам голосования победу в голосовании одержали кандидаты от "Единой России".
В связи с угрозой распространения коронавируса поучаствовать в выборах можно было также 11 и 12 сентября с помощью системы электронного голосования.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: