ЦИК признала неудовлетворительной работу избиркома Санкт-Петербурга

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ЦИК РФ признала неудовлетворительной работу избиркома Санкт-Петербурга, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Эллу Памфилову.

"Признать работу санкт-петербургской избирательной комиссии неудовлетворительной", – сообщила Памфилова.

В связи с этим главе городского избиркома Виктору Миненко было выражено недоверие.

13 сентября в России прошел Единый день голосования. Выборы разного уровня состоялись в 83 регионах. В Санкт-Петербурге голосование не проводилось. По итогам выборов будет замещено более 78 тысяч мандатов.

В Москве в этот день состоялись муниципальные выборы в районах Марьино и Бабушкинском. По итогам голосования победу в голосовании одержали кандидаты от "Единой России".

В связи с угрозой распространения коронавируса поучаствовать в выборах можно было также 11 и 12 сентября с помощью системы электронного голосования.