Путин продлил специальный порядок ввоза в РФ агрохимикатов до конца года

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Временный порядок ввоза в Россию пестицидов и агрохимикатов продлен до конца года. Это следует из указа президента РФ Владимира Путина.

Согласно апрельскому указу, глава государства разрешил до 1 июля ввозить в РФ пестициды и агрохимикаты через любые пункты пропуска на государственной границе. В этот же срок позволялось вести государственный надзор в области безопасного обращения с такими веществами при их ввозе в РФ на складах или в других местах временного хранения.

Согласно новому документу, действие этих мер продлено до 31 декабря 2022 года включительно.

Ранее Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в рамках переговоров обсудили ситуацию с сельскохозяйственными удобрениями и их поставкой на мировой рынок.

Российский президент в разговоре со своим белорусским коллегой отметил, что Москва и Минск являются крупнейшими поставщиками, занимающие 15% от общего объема торговли данной продукцией. Он добавил, что доля России и Белоруссии в общем объеме поставок некоторых видов удобрений составляет 25%.

До этого власти Соединенных Штатов приняли решение о введении антидемпинговых пошлин на азотные удобрения из России по итогам анализа поставок, осуществлявшихся с апреля 2020 года по март 2021 года.