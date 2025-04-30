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Некоторые французские граждане сражаются на стороне России в зоне спецоперации на Украине. Они назвали свое подразделение "Нормандия – Неман", заявил Владимир Путин на встрече с участниками просветительского марафона "Знание. Первые".

По его словам, во Франции во все времена находились те, кто разделял российские ценности и принципы. Такие люди есть и в настоящее время, подчеркнул президент.

"И сегодня часть, некоторые граждане Французской Республики с нашими бойцами в зоне специальной военной операции воюют плечом к плечу", – добавил глава государства.

Путин также отметил, что в целом в Европе есть много людей, разделяющих позицию России, однако кто-то молчит, кто-то скромно об этом говорит. Президент выразил уверенность, что "рано или поздно" отношения с европейскими странами восстановятся.

Ранее Путин заявил, что Россия как можно скорее хочет добиться мира, но президент Украины Владимир Зеленский стоит на пути этой цели. Российский лидер уточнял, что тот уклоняется от мирных переговоров.

Кроме того, Путин указывал, что бойцы СВО своей доблестью и победами сформировали условия для начала диалога по решению украинского и других кризисов.

