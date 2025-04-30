Песков: фильм про Путина скоро выйдет

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Документальный фильм про Владимира Путина скоро выйдет на телеканале "Россия". Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе выступления на просветительском марафоне "Знание. Первые".

По его словам, в картине рассказывается про то, как Путин 25 лет руководит Россией. Над фильмом работали "очень талантливые" люди, уточнил Песков.

Ранее сообщалось, что британский актер Джуд Лоу сыграет Путина в фильме "Кремлевский волшебник" французского режиссера Оливье Ассайаса. Сюжет картины основан на одноименной книге швейцарско-итальянского писателя Джулиано да Эмполи.

При этом создатели фильма не обращались в Кремль за консультациями, рассказал Песков. Он добавил, что не знает, о чем именно может идти речь в киноленте.