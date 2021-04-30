Песков прокомментировал введение "сухого закона" в регионах

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Власти российских регионов уполномочены вводить специальные правила в период майских праздников, в том числе это касается и запрета на продажу алкоголя, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает "Интерфакс".

Так он прокомментировал ввод "сухого закона" на период праздников в некоторых регионах.

"В указе президента этого нет, но в данном случае региональное руководство реализует свои полномочия. Глава региона обладает достаточно широким кругом полномочий, и это происходит все на их усмотрение", – пояснил Песков.

Также представитель Кремля отметил, что не имеет информации о том, чтобы в каком-либо субъекте Федерации объявленные президентом выходные дни считались рабочими.

"Я не располагаю такой информацией", – сказал Песков.

Ранее продажу алкоголя с 1 по 10 мая в торговых точках запретили власти Кызыла. Также для предприятий общественного питания данная мера там является рекомендательной.

Позднее в Кургане ввели запрет на продажу алкогольной продукции в розницу 1 и 9 мая. Вынос спиртного из предприятий общепита также будет запрещен.

23 апреля Владимир Путин подписал указ о длинных майских праздниках с 1 по 10 мая 2021 года. Дни с 4 по 7 мая станут полностью нерабочими. Кроме того, заработная плата сотрудников сохранится.

Cогласно указу, длинные майские выходные ввели в целях сокращения распространения COVID-19, а также укрепления здоровья россиян и в соответствии со статьей 90 Конституции РФ.