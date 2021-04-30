Эксперт рассказала, как отменить выпавший на праздники отпуск

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Эксперт по трудовому праву Ольга Ерошенкова рассказала, что делать, если отпуск совпал с нерабочими днями в начале мая.

По ее словам, если сотрудник собирался пойти в отпуск не по графику, то можно отозвать свое заявление.

"Алгоритм следующий: работник пишет новое заявление, в котором просит не направлять его в отпуск и указывает причину. Работодатель имеет право издать приказ об отмене этого отпуска, который уже был зафиксирован. Если выплата уже была осуществлена, то выплаченные денежные средства будут учтены в следующем расчетном периоде, то есть в следующую заработную плату сумма будет перерассчитана бухгалтером", – рассказала Ерошенкова в интервью радио Sputnik.

Специалист подчеркнула, что в случае несогласия работодателя сотрудник имеет право обратиться в суд.

Если же отпуск будет по графику, то у работодателя гораздо больше законных причин отказать, подчеркнула Ерошенкова. Однако, по ее словам, даже в этом случае руководство может пойти навстречу и отменить отпуск.

23 апреля Владимир Путин объявил нерабочими дни с 4 по 7 мая. Таким образом, россияне будут отдыхать 10 дней подряд. Заработная плата сотрудников сохранится.

При этом вице-премьер РФ Татьяна Голикова объявила, что в период майских праздников в стране не будут вводить новые ограничения по коронавирусу.